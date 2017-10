Korfballers VZOD D1 kampioen

Kudelstaart – Ondanks dat de D1 vorige week al kampioen was geworden en het kampioenschap al gevierd was, moest er nog een wedstrijd gewonnen worden op 14 oktober. De kampioenen reisden deze week af naar Leiden om daar een wedstrijd tegen Pernix D2 te spelen die als derde zijn geëindigd in de poule. Eerder won VZOD thuis met 8-4 van Pernix.

Van te voren gaven de coaches aan dat het vooral om plezier zou gaan in deze wedstrijd, maar dat er wel goede wedstrijd neergezet moest worden. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter leek VZOD nog een beetje te slapen, zij hadden moeite met het spel van Pernix en konden niet echt in de wedstrijd komen. Na een achterstand kwam VZOD bij het benaderen van de rust terug met 3-3 en stond het dus gelijk.

In de rust gaven coaches Shewa en Nikki aan dat zij het team niet herkenden in het spel wat zij speelde. Na een flinke oppep begonnen zij aan de tweede helft. Al snel ging VZOD beter spelen en kwam de D1 aan de winnende hand. Er werd sterk verdedigd waardoor er veel aangevallen kon worden.

Uiteindelijk won VZOD terecht met 4-6 als eindstand. Na elke week hard trainen en elke wedstrijd gewonnen te hebben een terecht kampioenschap. Shewa en Nikki zijn dan ook, heel begrijpelijk, trotse coaches.