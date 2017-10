Korfbal: VZOD stoot koploper van troon

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag 7 oktober trad het eerste team van VZOD/FIQAS aan tegen ZKC’31 en weer speelden de teams in de regen. Een wisselvallig seizoen en dat kan ook gezegd worden over de resultaten van de Kudelstaarters. Twee van de vijf wedstrijden zijn gewonnen maar de personele malaise, waar coach Attie van Kooij aan het begin van het seizoen mee werd geconfronteerd, geeft eerder positieve dan negatieve verrassingen. Twee teams in de poule werden vooraf al bestempeld als ‘niet te doen’, maar na vijf wedstrijden bleek ZKC’31 een verrassende mede-koploper. Vorige zaterdag werd in Barneveld verwacht verloren tegen ex-eersteklasser ODIK. Op papier deze zaterdag dus een moeilijke klus, maar in de twee gewonnen wedstrijden daarvoor was vertrouwen getankt.

Meer succes met verdedigen

Het eerste kwartier was voor de meegereisde parapludragers langs de kant wat saai, want na bijna een kwartier spelen was aan beide zijden slechts één punt gescoord. Beide teams hadden meer succes met verdedigen dan met aanvallen. De uitstekend spelende Eric Spaargaren nam zijn vak mee in sterk verdedigend spel, maar scorend vermogen was bij beide teams ver te zoeken. Het moeizame tempo werd de gehele eerste helft volgehouden en de teams gingen gelijk op tot 2-2. De rust werd bereikt met een 5-3 achterstand, maar dit was zeker geen reden tot paniek en het niveau van de koploper was goed te evenaren.

Na de thee was het wel ZKC’31 die scherper uit de kleedkamers kwam en uit kon lopen naar een 9-5 stand. VZOD/FIQAS realiseerde zich echter op tijd dat hier wat te halen was. Sinds dit seizoen mag er veelvuldig gewisseld worden en coach van Kooij maakte daar gebruik van door Paul te Riele en Hein van Leeuwen te wisselen voor Thomas van der Zwaard en Chiel van Leeuwen.

Indrukwekkende inhaalrace

De toeschouwers werden getrakteerd op een indrukwekkende inhaalrace van de Kudelstaarters met acht doelpunten op rij terwijl de Zaandammers bleven steken. Bij 9-10 was het zaak om de progressie vast te houden, reden om de uitstekende spelende jongeling Vincent Algra nog in te wisselen voor de ervaren Hein van Leeuwen. Nadat Hein de voorsprong vergrootte deed broer Chiel er nog een schepje bovenop. Anders dan bij de meeste verenigingen zijn het bij VZOD vooral de dames die verantwoordelijk zijn voor de doelpunten en zo was het zaterdag ook weer, negen van de twaalf keer. ZKC’31 kon nog tweemaal de korf vinden waardoor het eind van de wedstrijd bol stond van de spanning. Gelukkig bleef het daarbij waardoor VZOD/FIQAS na deze 12-11 winst weer twee punten kan bijschrijven en met zes punten uit zes wedstrijden keurig in de middenmoot meedoet.

Coach van Kooij was gematigd positief: “Ondanks slechts 25 minuten goed spel gewonnen van de koploper, mede dankzij de wissels en de support vanaf de kant.” Aanstaande zaterdag 14 oktober alweer de laatste wedstrijd op het eigen kunstgras aan de Wim Kandreef tegen KIOS – de buren uit Nieuw Vennep – waarna de voorbereidingen voor het zaalseizoen beginnen.