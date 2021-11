Korfbal: VZOD C2 kampioen!

Kudelstaart – Zaterdag 30 oktober stond de inhaalwedstrijd die bepalend zou zijn of VZOD C2 kampioen zou worden of niet op het programma. De spanning was te snijden, want de korfballers hadden vorige week een zeer onsportieve wedstrijd tegen Aurora/DKV C2. Maar genoeg daarover.

De wedstrijd tegen Madjoe C3 was een leuke wedstrijd met veel kansen. De scheidsrechter was Kees van Pelt, een scheidsrechter waar je van op aan kunt. Het was weer om lekker in de zaal te spelen, het regende pijpenstelen, maar dat mocht de pret niet drukken. Het gejuich van ouders, familie en teamgenoot Jens deed het team goed.

VZOD C2 was fel. In de eerste helft scoorde, na vele pogingen van Lola, Faya, Tibbe en Joep, Faya de 1-0 voorsprong. Na Faya liet Tibbe met 2-0 zien dat de C2 wel heel graag kampioen wil worden. De buien werden heviger, maar dat stopte Jasper en Sam niet. Samen met de hulp van Lieke en Babette scoorden zij 3-0 en 4-0. In de tweede helft scoorde de tegenpartij al na zeven minuten een 4-1, waarna Diya en Sam scoorden met 5-1 en 6-1. Een tegenpunt volgde met 6-2, waarna Tibbe VZOD aan de 7-2 hielp.

Uiteindelijk is de C2 kampioen geworden met 7-3! Één voor één kanjers, want je doet het niet alleen, je doet het met elkaar. Op het veld werden, evenals in de kantine na het overwinningslied, foto’s gemaakt. Ook kreeg een ieder een medaille met als klap op de vuurpijl een traktatie bij de Mac Donalds! Bij deze ook veel dank aan Shannon, Marlies en Justin, want waar zou de C2 zijn zonder deze vrijwillige toppers!