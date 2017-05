Koor Cum Ecclesia zoekt dirigent

Kudelstaart – Cum Ecclesia is een gezellig gemengd RK Kerkkoor van 30 leden en zoekt per 1 september een nieuwe dirigent. De huidige dirigent stopt met veel pijn in haar hart na 27 jaar. Het koor zingt tijdens de vieringen in de kerk op zondagmorgen, ongeveer twee keer per maand. Tijdens feestdagen, onder andere met Kerst en Pasen.

De voorkeur gaat uit naar een dirigent met kooropleiding of bijna afgestudeerd is. Het repertoire van Cum Ecclesia is breed. Van Gregoriaans, Latijn tot Engels, Frans en Nederlands. Kerkliederen maar ook moderne liederen. Het koor oefent op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de RK Kerk St. Jan aan de Kudelstaartseweg. Vergoeding volgens de kerkelijke bepaling of in overleg.

De leden van Cum Ecclesia hopen snel iemand te vinden die het mooie koor weer verder wil brengen. Lijkt dit u/jou iets? Neem dan contact met voorzitter Garry Scholte via schlte@caiway.nl of bel 06-13409523.