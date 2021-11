Koop lokaal en win shoptegoed in Centrum

Aalsmeer – December is dé tijd om anderen te verrassen met een leuk cadeau en jezelf te verwennen met een nieuwe outfit. Ga nu alvast naar je lokale winkelier bij jou om de hoek en laat je adviseren. Zij denken met je mee en daar is persoonlijke service nog iets vanzelfsprekends.

Doe nu alvast je decemberinkopen in Aalsmeer Centrum om de drukte straks te vermijden. Moet het onverhoopt geruild worden? Geen probleem, want ruilen mag ook na de Kerst. Veel lokale winkels hebben ook een webshop waar je terecht kunt voor je aankopen. Zij zorgen ervoor dat je alles netjes op tijd in huis hebt.

Jij wilt toch ook een gezellig dorp met winkels, dienstverleners en horeca? Want zonder ondernemers geen leuke activiteiten bij jou in de buurt. Zij staan voor jou klaar. Ben jij er ook voor hen? Dus winkel in je buurt, eet in je buurt, doe zaken in je buurt en geniet in je eigen buurt!

Decemberspaaractie

De ondernemers uit Aalsmeer Centrum willen hun klanten extra verwennen in de decembermaand. Het is cadeautjestijd en daar doen zij graag aan mee. Doe je decemberaankopen in Aalsmeer Centrum, want vanaf Black Friday 26 november tot en met vrijdag 24 december ontvang je bij ruim dertig ondernemers in het centrum een sticker bij iedere bestede 10 euro.

Bij 10 stickers heb je een volle spaarkaart en met iedere volle spaarkaart maak je kans op mooie prijzen. Volle kaarten kunnen tot en met 31 december ingeleverd worden bij alle deelnemende ondernemers. Wie dat zijn kun je terugvinden op www.aalsmeercentrum.nl en je herkent ze door een postertje bij de deur.

Misschien wint jij wel een bon ter waarde van 250 euro shoptegoed of van 100 of 50 euro. Daarnaast stellen veel ondernemers nog een mooie prijs beschikbaar dus de kans om in de prijzen te vallen is groot. De trekking is begin januari 2022. Prijswinnaars krijgen bericht. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeercentrum.nl en volg Aalsmeer Centrum op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws.