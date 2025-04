‘Koninklijke sloop’ van huurwoningen Mijdrecht

Mijdrecht – Hoewel we afgelopen zaterdag weer een koninklijk feestje hebben gevierd in De Ronde Venen was er tijdens Koningsdag minder feeststemming in enkele straten met een koninklijke naam in Mijdrecht. De bewoners van 37 huurwoningen in de Koningin Julianalaan, Prinses Wilhelminalaan en ook in de Raadhuislaan moeten hun huis uit. De funderingen van meerdere woningen blijken in deze straten grote gebreken te vertonen. Het is zo ernstig en gevaarlijk, dat is besloten om de woningen te slopen.

Slopen beste optie

De funderingsproblemen in deze buurt zijn ontstaan door oxidatie aan de houten palen door een combinatie van droogte, veengrond en het grondwaterpeil. Uit technisch onderzoek is gebleken dat funderingsproblemen zo ernstig zijn, dat de kosten voor herstel voor woningcorporatie Cazas Wonen zo hoog zijn dat sloop en vervangende nieuwbouw een betere optie is. De woningbouwcorporatie wil geen enkel risico nemen en wil voorkomen dat bewoners zich onveilig of onprettig voelen in hun woning.

Grote impact voor bewoners

Cazas Wonen is zich bewust wat de impact van het besluit is om de woningen te gaan slopen. In de afgelopen periode zijn bewoners persoonlijk geïnformeerd, onder meer tijdens huisbezoeken. Men is samen met de gemeente en bewoners in gesprek over de nieuwbouwplannen. Ook werkt men aan een sociaal plan waarin afspraken worden gemaakt over herhuisvesting, vergoedingen en begeleiding tijdens het gehele proces. Bewoners mogen in een opgerichte klankbordgroep meedenken met de plannen die worden gemaakt. Pas als dit is afgerond wordt het definitieve besluit over de sloop formeel genomen.

Haast geboden

De bewoners die moeten verhuizen, krijgen urgentie bij het vinden van een nieuwe woning en een wettelijke verhuisvergoeding. Er is in sommige gevallen al haast geboden. In de Koningin Julianalaan wordt al hinder ondervonden van de funderingsproblemen. Kelderkasten lopen bij regenval al vol water en achterdeuren en ramen gaan wat moeilijker open. Voor die bewoners wordt gekeken naar een snelle oplossing en een vervroegde verhuizing. Cazas Wonen voert met bewoners ook gesprekken over een eenmalige definitieve verhuizing In het geval van sloop/nieuwbouw. Ook zal er gekeken worden of bewoners kunnen terugkeren naar de nieuwbouw wanneer dit passend is voor de bewoners.

Goede zorg voor bewoners

De komende tijd blijft Cazas Wonen met bewoners in gesprek om het allemaal zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Ook worden er met de bewoners afspraken gemaakt over extra hulp of andere wensen van bewoners. Het streven is dat er voor iedere bewoner een fijn, nieuw thuis wordt gevonden. Al met al geen feestje voor de bewoners in deze straten in Mijdrecht en zij gaan een roerige tijd tegemoet. Wij hopen dat zij gauw weer veilig en prettig in een andere woning kunnen wonen.

‘Koninklijke sloop’ van huurwoningen in Mijdrecht. Foto: Peter Pos.