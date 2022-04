Koningsdag in Aalsmeer: Gezellig en druk

Aalsmeer – Het mocht weer, Koningsdag vieren en dat hier naar uitgekeken is, bleek wel uit de grote animo voor de vrijmarkten in Aalsmeer en Kudelstaart afgelopen 27 april. Er was gespaard, zo leek, want alle kleedjes en tafels lagen vol met allerlei spulletjes. Er werd speelgoed te koop aangeboden, evenals veel spelletjes, boeken en kleding. Ook op andere manieren werd geprobeerd een zakcentje te verdienen. Er werd viool gespeeld, er stonden diverse grabbeltonnen, wie dorst had kon genieten van verse limonade en in de rij stonden de bezoekers bij de suikerspinnenkraam.

Na de best koude ochtend, konden de kinderen in de middag hun energie kwijt tijdens de Oranjespelen op het Raadhuisplein. Ze konden trampolinespringen, in de ballenbak, van de glijbaan en onder andere een brandje blussen bij de brandweer. Even op adem komen kon met een hapje en een drankje. Ook hiervoor was gezorgd door het Oranjecomité Aalsmeer.

Het was gezellig en druk op het plein met zowel kinderen als volwassenen, die terwijl hun kroost van attractie naar attractie snelden, van de gelegenheid gebruikt maakten om bij te praten. Overigens niet alleen op het plein, ook het Oranjefeest bij Vleghaar in het Centrum was in trek bij de feestgangers, evenals het ‘volle bak’ was in het Dorpshuis van Kudelstaart waar ook gesjoeld kan worden. Heerlijk om weer feest te mogen vieren en plezier te hebben met elkaar. Er wordt zowel in Kudelstaart als in Oosteinde en in het Centrum teruggekeken op een geweldige Koningsdag.