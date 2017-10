Konijnenvreugd door Derek geopend

Aalsmeer – Afgelopen zondag heeft de kinderburgermeester van Aalsmeer, Derek Buikema, het nieuwe konijnenverblijf ‘Konijnenvreugd’ geopend op kinderboerderij Boerenvreugd. Onder belangstelling van een aantal vrijwilligers vertelde Derek dat hij veel op de kinderboerderij is geweest en daarbij erg genoen heeft van de speeltuin en de dieren. “Vroeger ben ik hier wel eens geweest met een excursie vanuit de Jozefschool. Toen ik heel klein was, vond ik de geiten wel een beetje eng. Maar nu niet meer.”

Als kinderburgermeester pleit hij ervoor dat er op plekken waar kinderen zijn, niet gerookt mag worden en hij vindt het dan ook goed dat Boerenvreugd een rookvrije kinderboerderij is. Derek zet zich in voor meer bewegen en sporten van kinderen en op Boerenvreugd kun je dat natuurlijk goed doen in de speeltuin. Hij vindt de naam Konijnenvreugd ook erg goed gekozen. “En het is een mooi hok”, aldus Derek.

Eerste opening

Het was voor Derek de eerste officiële opening als kinderburgermeester en het ging hem goed af. Hij verwacht dat er veel mensen naar de kinderboerderij zullen komen om het nieuwe verblijf te bewonderen. Konijnenvreugd is tot stand gekomen door financiering van vele sponsors, fondsen en leveranciers die materiaal en diensten voor een vriendenprijs hebben aangeboden.

Het verblijf is ontworpen en gebouwd door de eigen vrijwilligers van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer. Konijnenvreugd huistvest drie groepen konijnen, die daarin heerlijk kunnen graven en rennen. Voor kinderen die zelf willen knuffelen met konijnen is er in de stolp nog een knuffelhoek met grote knuffelkonijnen.