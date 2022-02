Kom klussen bij Scouting Tiflo tijdens NLdoet

Aalsmeer – Op zaterdag 12 maart van 10.00 tot 15.00 uur doet Scouting Tiflo weer mee aan NLdoet, georganiseerd door het Oranje Fonds. Tiflo is een jonge, enthousiaste scoutinggroep met zowel land- als waterscouts. Iedere vrijdagavond en zaterdagochtend en middag worden opkomsten georganiseerd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. De opkomsten bestaan uit zeilen op de Westeinder plassen, het spelen van spelletjes op het schoolplein van de Jozefschool, het bakken van allerlei heerlijke baksels en er worden de meest creatieve kunstwerken geknutseld!

Vorig jaar heeft Tiflo haar eiland een flinke opknapbeurt gegeven en nu is het thuishonk aan de beurt. Het thuishonk bevindt zich op Stommeerweg 13 (volg het pad naar beneden tussen de Karmelkerk en het klooster).

De hoofdmoot tijdens NLdoet zal bestaan uit het schilderen van muren, deuren, vloeren en het fietsenhok. Verder liggen nog een paar tegels niet helemaal goed meer, heeft Tiflo een buitendeur met speling en is een lichtje nodig in de cv-ruimte. Mensen die bij Tiflo in actie willen komen kunnen zich aanmelden via www.nldoet.nl of stuur een mail naar info@tiflo.nl. Iedereen is welkom.