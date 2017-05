Langs de ‘lijn’ voor voetbal en handbal

Aalsmeer – Er wacht ook weer een prachtig sportweekend in de gemeente, onder andere is er voetbal en handbal. FC Aalsmeer zaterdag speelt een uitwedstrijd in Soest tegen VVZ’49. FCA blijft eerste klasser en kan bij winst nog een plaatsje stijgen in de ranglijst. Zondag 14 mei twee voetbalwedstrijden waarvoor menigeen langs de lijn gaat staan. FC Aalsmeer zondag heeft zich weten te plaatsen voor de nacompetitie. Er wacht nog één wedstrijd. Om 14.00 uur is de aftrap aan de Beethovenlaan tegen Van Nispen. Na de wedstrijd wordt feest gevierd. De teams die kampioen zijn geworden worden gehuldigd, er is Hollandse muziek en natuurlijk op het grote scherm de laatste beelden van de Eredivisie. RKDES Kudelstaart hoopt op een mirakeltje en winst zondag 14 mei tegen V.E.P. Alleen dan is er nog kans op nacompetitie. Deze wedstrijd begint eveneens om 14.00 uur aan de Wim Kandreef.

Derde van Nederland?

Heren 1 van FIQAS wacht zaterdag 13 mei een belangrijke wedstrijd. De Aalsmeerse handballers zijn weliswaar uitgeschakeld voor de finale om de landstitel, maar derde van Nederland worden kan nog. Zaterdag is hiervoor de eerste plaatsingswedstrijd tegen JMS/Hurry Up. Deze wedstrijd begint om 20.00 uur in De Bloemhof en de heren hopen op een volle tribune ter aanmoediging. Een week later, zaterdag 20 mei, is de return in sporthal De Eendracht in Zwartemeer, eveneens aanvang 20.00 uur.

Voor de mannen van Heren 2 staan nog twee kruiswedstrijden op het programma. Inzet van de dubbele ontmoeting met de mannen van Hellas is een plaats in de achtste finale van het NHV bekertoernooi van het nieuwe seizoen. Zondag 14 mei is de eerste wedstrijd, thuis in De Bloemhof aan de Hornweg om 16.30 uur. Ook hier is publiek van harte welkom. Een week later, zondag 21 mei, gaan de Aalsmeerse handballers naar Den Haag voor de return. Deze wedstrijd begint om 14.00 uur.

Revanche korfballers

Tot slot, ook korfbal dit weekend. VZOD 1 speelt zaterdag 13 mei thuis aan de Wim Kandreef tegen Paal Centraal. Het team wil revanche nemen na het gelijke spel vorige week. De wedstrijd begint om 15.30 uur en de VZOD’ers hopen op versterking van fans rond het veld.

Archieffoto handbal: www.kicksfotos.nl