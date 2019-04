Koffieochtend in de Buurtkamer Meerwijk

Uithoorn – Voorkom ‘het gat’! Werk nu al aan je sociale leven na je pensionering of na het uitvliegen van je kinderen. Leer je buurt en je andere buren kennen en ontdek nieuwe mensen met hun interesses en kwaliteiten. Je kunt ook een hond nemen natuurlijk, maar die moet ook met hondenweer uitgelaten worden terwijl je binnen had kunnen zitten met de geur van koffie en het geroezemoes van geanimeerde gesprekken om je heen:-)

Afgelopen weken ontvingen wij diverse gasten. Uithoorn voor elkaar zorgde voor informatie over Automaatje. Wijkagent Martin Verheijen en burgemeester Heiliger zijn op de koffie geweest. Het bezoek van de burgemeester afgelopen week is door de bezoekers van de de koffieochtend erg gewaardeerd. Over en weer was er interesse in elkaar niet in de laatste plaats door de betrokkenheid van de burgemeester.

Op 9 mei komt Lonneke van Lammeren van Eigen Haard in de buurtkamer langs.

Kom eens kijken op zo’n donderdagochtend! Tussen 10uur en 12uur bij BORUS kinderopvang aan de Eendracht 17.