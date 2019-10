Knutselen en poppenkast op de kinderboerderij

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd organiseert zondag 3 november de activiteit ‘In het bos’. De vrijwilligers hebben een leuk, stoer en griezelig knutselwerkje bedacht. Wat het precies is blijft nog even een verrassing. De knutselwerkjes mogen de kinderen mee naar huis nemen. Er zijn meerdere leuke spelletjes te spelen. Alle spellen sluiten aan bij het thema ‘In het bos’.

Ook een bezoek aan het poppenkasttheater in de hooiberg behoort tot de mogelijkheden. Poppentheater Zelen zal tijdens de activiteit vier keer de voorstelling ‘Herfstkleuren‘ spelen. Het grote paddenstoelenhuis krijgt een mooi plekje en is leuk om een kijkje in te nemen. Speciaal voor deze activiteit is er een verkoopkraam. Hier zullen gehaakte bosdiertjes te koop zijn. Leuk als aandenken of cadeautje én bezoekers steunen de boerderij met hun aankoop.

Binnen in de stolp is de infohoek te vinden. Het thema van de infohoek is bomen. Kinderen leren en ontdekken er allemaal leuke weetjes over bomen. De activiteiten zijn allemaal overdekt en de activiteit is daardoor ook bij minder mooi weer goed te bezoeken. Bezoekers zijn van harte welkom van 11.00 tot 15.00 uur aan de Beethovenlaan 118 in het Hornmeerpark. Deelname aan de activiteiten is gratis, maar varken Beer staat klaar om donaties in ontvangst te nemen.