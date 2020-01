Knotten voor kinderen in het Enge Bos

Uithoorn-de Kwakel- De IVN is op zoek naar stoere meisjes en jongens die met hen wilgen gaan knotten in het Enge Bos. Het Enge Bos bevindt zich achter de kwekerij van Drechtdijk 47 in de Kwakel. Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en hou je ervan om lekker buiten bezig te zijn; kom dan op 8 februari knotten. Ze beginnen om 13.30 en stoppen om 15.30. Het knotten gebeurt onder begeleiding van het IVN en de knotgroep Uithoorn. De knotgroep zorgt voor zagen, knippers en trapjes. Jij moet je vooral warm aankleden en beschermende handschoenen aantrekken.

Jeanette zal, als jullie moe zijn van het knotten, in haar theehuisje in het bos, zorgen voor wat te drinken en iets lekkers. Wil je meedoen stuur dan een mailtje naar adekruijf@hccnet.nl of lia.rademaker@gmail.com. De activiteit is gratis en alleen voor kinderen.