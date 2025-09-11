Klimaatburgemeester Aalsmeer zoekt versterking

Aalsmeer – Wie is een lokale klimaatverbeteraar in Aalsmeer? Van 10 tot en met 16 november is de vijfde editie van de Klimaatweek. Al vijf jaar lang laten huishoudens, overheden en bedrijven door heel Nederland zien hoe groot de kracht van lokaal klimaatbewustzijn is. In Aalsmeer zet Klimaatburgemeester Theo Bergonje zich al met volle energie in om inwoners te inspireren voor een groener en duurzamer leven. Maar duurzaamheid kent vele gezichten. Daarom zoekt Klimaatstichting Hier dit jaar meerdere Klimaatburgemeesters in elke gemeente. Hoe meer enthousiaste inwoners in Aalsmeer die hun verhaal over klimaatbewust leven willen delen hoe beter.

Iedereen in Aalsmeer kan Klimaatburgemeester worden, of je nu al jaren actief bent of net begint met duurzame stappen. Van een zwerfafvalactie of een groene geveltuin tot een workshop energie besparen of het starten van een deelinitiatief in de wijk. Ben jij iemand die anderen inspireert om duurzamer te leven? Organiseer je een groene actie in je buurt, motiveer je collega’s om duurzamer te reizen, of zet je je in voor een klimaatvriendelijke leefomgeving? Dan is dit jouw moment om op te staan als Klimaatburgemeester van Aalsmeer, net als Theo Bergonje.

Ga naar www.klimaatweek.nl/klimaatburgemeester, meld je aan en word dé aanjager van duurzaamheid in jouw buurt tijdens de Klimaatweek 2025. Je ontvangt ondersteuning vanuit Klimaatstichting HIER en maakt deel uit van een groeiende landelijke community van klimaatbewuste huishoudens, overheden en bedrijven. Klimaatburgemeester zijn is geen officiële functie, maar een eretitel binnen een campagne. Het biedt actieve inwoners een mooi podium om hun inzet zichtbaar te maken. De rol van Klimaatburgemeester is bedoeld om inwoners te inspireren en heeft geen formele taken binnen het gemeentebestuur van gemeente Aalsmeer.

Foto: aangeleverd

