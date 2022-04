Kleuters Zuidooster op bezoek bij OostOogst

Aalsmeer – In het kader van het thema ‘groente en fruit’ mochten de jongste leerlingen van OBS de Zuidooster op bezoek bij OostOogst. Het was een leerzame ochtend. Inge Zekveld heeft de drie kleutergroepen van alles verteld over de kwekerij en over de verschillende groenten en het fruit in de kassen. Daarna mochten de kinderen zelf zaaien. Heel aandachtig waren de jongens en meisjes en terug op school vertelden ze wat ze allemaal geleerd hadden. De dag werd afgesloten met het maken van een smoothie van het fruit wat de kinderen zelf hadden meegenomen.