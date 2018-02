Kleuters Kids College Wilnis in de kas

Wilnis – Bij Kids College gaan leerlingen regelmatig een kijkje nemen op het werk van één van de ouders. Leerlingen hebben bijvoorbeeld de röntgenafdeling van een ziekenhuis, een hotel en een apotheek bezocht. Groep 1/2 van Kids College is dit keer een kijkje gaan nemen in de kas van F.N. Kempen B.V. in Mijdrecht. De leerlingen kregen een rondleiding van Mark uit groep 2 en zijn vader. De leerlingen mochten overal een kijkje nemen en kregen uitleg over hoe een plant groeit en hoe je ze moet verzorgen. Iedereen wilde ook even zitten op de heftruck. De leerlingen mochten zelf ook een plant potten en deze mee naar huis nemen. Een leuke ochtend!