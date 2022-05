Kleurige bloemenzeilen op wieken ‘De Leeuw’

Aalsmeer – Sinds Koningsdag worden de wieken van korenmolen De Leeuw in het Centrum opgeluisterd door bloemenzeilen. Ook afgelopen zaterdag tijdens de braderie en markt konden de kleurige zeilen bewonderd worden. De zeilen zijn in 2016 in het kader van het Flower Festival beschilderd met creatieve bloemen door kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart. De kinderen, enkelen oorspronkelijk afkomstig uit Japen, Polen, China en Syrië, werden begeleid door Annefie van Itterzon van De Werkschuit. De zeilen vormen niet alleen een prachtig kunstwerk, maar staan ook voor verbinding, voorspoed, vreugde en verdriet. Gauw nog een kijkje nemen is een aanrader, de bloemenwieken kunnen nog tot en met aanstaande zaterdag 14 mei bewonderd worden.

Zaterdag Nationale Molendag

Het is deze dag Nationale Molendag en daarom organiseren de molenaars van De Leeuw extra activiteiten tussen 10.00 en 16.00 uur. Onder andere worden rondleidingen gegeven. Ook de Stommeermolen aan de Molenvliet draait, maalt en is open deze dag van 10.00 tot 18.00 uur. Kinderen kunnen hier zelf malen in de tuin met een vijzel en scheprad. Op zondag 15 mei zijn beide molens gesloten.