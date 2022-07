Zaterdagmiddag werd er een kleine brand gemeld bij de brandweer, in een woning aan de Catherina van Renneshof (burg. Kootpark). Er was iet mis misgegaan bij de barbeque en de gasfles eronder. Bewoners hadden met natte doeken al wat kunnen doven. De brandweer die snel ter plaatse was snel kon erger voorkomen en heeft de situatie verder veilig gesteld. (foto Jan Uithol)