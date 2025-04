Kledingruilbeurs bij Kringkoop Mijdrecht

Mijdrecht – Bij Kringkoop In De Lindeboom in Mijdrecht wordt zaterdag 5 april van 10.00 tot 15.00 uur een kledingruilbeurs georganiseerd. Die dag kun je goede kledingstukken ruilen voor een ander kledingstuk. Hiervoor hangen al honderden kledingstukken aan de ruilrekken. Hangt er geen ruilkleding tussen voor je? Dan ontvang je een tegoedbon van € 2,50 per kledingstuk met een maximum van zes kledingstukken. Deze tegoedbonnen zijn 5 april te besteden voor verkoopkleding in de winkel in De Lindeboom.

Een woordvoerster van Kringkoop vertelt: “De mode-industrie is een van de meest vervuilende industrieën op aarde. De kledingindustrie stoot, op de olie-industrie na, de meeste CO2 uit. Alleen Nederland telt jaarlijks al zo’n 225 miljoen kilo aan afgedankte kleding. Slechts de helft van al het verkochte textiel belandt in de textielbak. Hiervan kunnen we maar liefst 87% weer hergebruiken, 54% als kleding en 33% als recycling voor vezels, isolatiemateriaal etc. Restant van het textiel uit de bakken, moet vernietigd worden. Vervezelen en hergebruik van kledingstukken wordt wel een steeds groter probleem door goedkope kleding. Bij het ontrafelen van deze kleding blijven de overgebleven deeltjes stof te klein om nog te hergebruiken. Door de slechte kwaliteit worden kledingstukken gemiddeld maar zeven keer gedragen.”

Foto: aangeleverd.