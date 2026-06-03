Kledingpartner Team.NL ook in Uithoorn

Uithoorn – Met Fila tenniskleding is Tennis Club Uithoorn blij en trots om weer een nieuwe sponsor te presenteren aan de regio Uithoorn. Ralf Schipper staat aan het roer van Schipper Sportswear, een agentschap in sportkleding. Hij richt zich op de verkoop van diverse sportmerken.

Fila is een bekend merk dat met de sponsoring van onder andere Björn Borg, Andriano Panatta en later Kim Clijsters van oudsher een prominente rol vervuld in de tenniswereld. Met het elegante Italiaanse merk heeft TCU een topmerk in huis en met het sponsordoek langs de baan hoopt Fila de leden van TCU te inspireren om goed gekleed de baan op te gaan.

Fila is kledingpartner van Team.NL en kleedt nu ook enkele competitieteams van TCU. Met de zorgvuldig uitgekozen duurzame kleding van Fila baren de teams van TCU veel opzien zowel op als naast de baan.

Op de foto: Fila bij Tennis Club Uithoorn. Foto: aangeleverd.