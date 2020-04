Kinderprogrammering bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Radio Aalsmeer is weer een nieuw programma voor kinderen rijker. Radio Aalsmeer heeft sinds het begin van de crisis al een speciale kinderprogrammering om de dagen een beetje op te vrolijken. Daar komt nu een verhalenprogramma ‘Verhalenderwijs’ bij. Marion Geisler leest iedere woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur kinderverhalen voor en tussendoor is er gezellige muziek. Tijdens de eerste uitzending (woensdag 22 april) komt Gerard Zelen in de uitzending, die bekend is van de poppenkast op de kinderboerderij.

Let’s Go en Stay Home

Ook deze week kan je weer iedere schooldag tussen 17.00 en 18.00 uur luisteren naar Let’s Go en Stay Home. Iedere dag zorgen Kim, Lennart en Niels voor een gezellige uitzending met leuke onderwerpen en gezellige muziek. En het leuke is dat je er niet alleen naar kan luisteren maar je het programma ook via je televisie kan volgen. Natuurlijk zijn er ook deze week weer leuke filmpjes van onder andere Maartje, Roy en Justin en tips van de Bibliotheek Aalsmeer.

En natuurlijk kan je ook nog steeds je eigen filmpjes en foto’s insturen. Dat kan naar de Let’s Go App 06-22279238. Hier kan je ook verzoekjes op aanvragen door een (spraak)berichtje te sturen. Alle foto’s, filmpjes en verzoekjes hoor je dan weer terug in de uitzending. Deze week is er een nieuw item van onder andere de kinderboerderij.

En jij mag bepalen wat het leukste Koningsspelen-nummer is van Kinderen voor Kinderen. Ook hoor je meer over de komende verkiezingen van de Kinderburgemeester. Kim geeft antwoord op de vraag waar je brief voor de Koning heen moet en de week wordt weer dansend afgesloten.

Foto: Marion Geisler gaat uurtje voorlezen op woensdag.