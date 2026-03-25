Kinderen reizen gratis met de bus in Uithoorn

Regio – Gezinnen in Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel – met uitzondering van Duivendrecht – en Haarlemmermeer kunnen vanaf 1 april profiteren van een nieuwe regeling: kinderen tot en met 11 jaar reizen gratis mee in de Connexxion-bussen, mits zij worden begeleid door een betalende volwassene.

Tot nu toe was Amstelland‑Meerlanden het enige Connexxion-vervoersgebied in Noord-Holland waar kinderen niet gratis konden meereizen. Dat zorgde regelmatig voor verwarring, omdat bussen uit deze concessie ook rijden in omliggende plaatsen waar gratis kinderkaartjes al wel beschikbaar waren. Dankzij de nieuwe regeling ontstaat er nu voor het eerst een uniform en klantvriendelijk beleid binnen de hele Vervoerregio Amsterdam.

Volgens Melanie van der Horst, voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam, maakt de maatregel het aantrekkelijker om met kinderen het openbaar vervoer te gebruiken. Kinderen die op jonge leeftijd vertrouwd raken met busvervoer, zouden dat later vaker blijven doen. De Vervoerregio financiert de regeling volledig.

Vanaf 1 april 2026 kunnen ouders of begeleiders die een geldig vervoerbewijs hebben, in de bus een gratis kinderkaartje aanvragen. Per betalende volwassene mogen maximaal vier kinderen van 4 tot en met 11 jaar gratis meereizen. Kinderen onder de 4 jaar reisden al gratis mee. Het kinderkaartje is uitsluitend verkrijgbaar bij de buschauffeur.

Het gratis kinderkaartje is geen permanente regeling. Het is bedoeld als tussenstap richting het landelijke product Kidsvrij, waarmee kinderen in de toekomst in heel Nederland gratis kunnen meereizen met een betalende volwassene. Wanneer Kidsvrij landelijk wordt ingevoerd, vervalt de regionale regeling automatisch.

