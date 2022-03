Excursie leerlingen Samen Een op de Westeinder

Aalsmeer – Groep 7 en 8 van OBS Samen Een beleefden woensdag 9 maart een leuke excursie op de Poel. Het was een fantastische middag! Op het Praamplein stapten de kinderen in de praam of in de boot. Ze werden naar het eiland gevaren dat onderdeel is van een project van Stichting de Bovenlanden Aalsmeer. Dit biodiversiteitsplan helpt de natuur enorm. Cees, vader van drie leerlingen van de school, heeft de kinderen uitgelegd en laten zien hoe dat werkt. Ook leerden zij hoe je met je horloge kunt navigeren, zo voeren de jongens en meiden met de schippers door de prachtige natuur van de Westeinder. Daarna werden ze verwend met warme chocolademelk met slagroom. De familie Tas wordt bedankt voor deze leuk excursie.