Kinderen kiezen het Hazenpad in de voorjaarsvakantie!

De Ronde Venen – Op donderdagmiddag 1 maart – in de voorjaarsvakantie – kiezen kinderen van 4 jaar en ouder mét hun (groot)ouders het Hazenpad bij NME-Centrum De Woudreus. Ze gaan daarbij op speurtocht langs de hazen in de tuin. Bij elke haas is iets te doen, bijvoorbeeld schatten zoeken, het wolkentoneelstuk bekijken, een natuurschilderijtje maken, een bolletje planten en een hanger met nestmateriaal voor vogels vullen. De modderkeuken is ook open om moddersoep te koken. Tenslotte kun je zelf popcorn poffen bij het vuurtje.

De hazen zijn buiten maar er is binnen ook genoeg te doen als het weer het even laat afweten. Wanneer: donderdagmiddag 1 maart tussen 14.00 en 16.00 uur

Wie: kinderen 4-7 jaar onder begeleiding van een volwassene. Vanaf 8 jaar kun je de activiteit zelfstandig doen.Kosten: €5,- per kind, begeleiders gratis. Inschrijven is niet nodig.

Ben je op vakantie en wil je toch graag het Hazenpad doen? Op woensdagmiddag 7 maart tussen 14.00 en 16.00 uur herhalen de hazen hun speuravontuur.

Vrijwilligers

Bij vrijwel alle activiteiten in en rond NME-centrum De Woudreus helpen vrijwilligers mee. De activiteiten zouden niet door kunnen gaan zonder deze geweldige inzet van alle vrijwilligers. Is dit ook iets voor u? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op: 0297-273692 of nmederondevenen@odru.nl NME-centrum De Woudreus is verder elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur geopend (gratis toegang). Adres: Pieter Joostenlaan 28a (achter de Willisstee), 3648 XR Wilnis.