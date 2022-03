Kinderen Antoniusschool in actie voor Oekraïne

Kudelstaart – De onveilige situatie in Oekraïne houdt iedereen bezig. Ook de kinderen op de Antoniusschool in Kudelstaart willen zich inzetten voor de mensen die op de vlucht zijn. Woensdag 30 maart wordt op het schoolplein van de Antoniusschool een markt georganiseerd waar de leerlingen geld ophalen voor Giro 555. Iedereen is welkom.

Zelf bedachte activiteiten

De kinderen bedenken in de eigen klas zelf hoe zij geld gaan ophalen. Samen met de juf of meester is een plan gemaakt en er zijn mooie ideeën bedacht. Zo wordt er eten gemaakt, armbandjes gemaakt, spullen verkocht, opgetreden of kunnen er activiteiten worden gedaan op het schoolplein. Alle 16 groepen 5 tot en met 8 doen mee. De kinderen van groep 1 tot en met 4 mogen met hun ouders ook over de markt heen lopen.

Iedereen welkom

Buurtbewoners, familieleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom om te komen naar de markt op het schoolplein. Op woensdag 30 maart gaat de markt vanaf 11.30 open en deze zal tot 12.45 duren. Samen wordt geld opgehaald voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Het bedrag dat wordt opgehaald wordt later bekend gemaakt.