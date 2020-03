Aalsmeer – Het bestuur van kinderboerderij Boerenvreugd heeft overleg gehad met de gemeente in verband met het coronavirus. De kinderboerderij blijft open voor publiek.

Wel zullen de beheerders het bezoekersaantal in de gaten houden. Mochten er te veel bezoekers op het terrein zijn dan bestaat de mogelijkheid dat de toegang tijdelijk gesloten word.

Kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer zal de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten houden. Als er veranderingen zijn in de richtlijnen zal het bestuur in overleg met de gemeente kijken welke maatregelen er op de kinderboerderij genomen moeten worden. Voor actuele informatie adviseert het bestuur de site www.boerenvreugd.nl en facebook in de gaten te houden.

Lente begonnen!

Leuk om te vermelden is dat de lente haar intrede heeft gedaan bij Boerenvreugd. Zo is Kameroenschaap Rozie bevallen van een ooi lammetje, heeft Vlaamse reus Snowy maar liefst negen ieniemienie kleintjes gekregen en heeft schaap Sascha een drieling (een ooitje en twee rammetjes) op de wereld gezet. Voor Sascha is het de eerste keer dat ze jongen heeft en ze moet nog een beetje wennen aan haar nieuwe rol.