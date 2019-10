In sloot gevonden kind overleden

Aalsmeer – Zondag 20 oktober rond vier uur in de middag is aan de Oosteinderweg een kind te water geraakt. De, volgens getuige, 4-jarige kleuter was even daarvoor als vermist opgegeven. Er was al een zoektocht op gang gezet. Ook waren de hulpdiensten gealarmeerd en allen waren gelukkig snel ter plaatse.

Het kind werd in de sloot naast het terrein aangetroffen en is omiddellijk uit het water gehaald waarna de brandweer de reanimatie heeft ingezet. De kleuter is vervolgens direct met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Helaas tevergeefs. Later in de avond werd bekend gemaakt dat het kind is overleden.

Voor het ongeval waren politie, brandweer en ambulancedienst uitgerukt. Ook de traumaheli is geland om de arts hulp te laten verlenen. De politie gaat het ongeval nader onderzoeken.

Foto: Marco Carels