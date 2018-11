Kim bakt cupcakes voor zieke Sammy

Aalsmeer – Sammy is een weeskind in Kenia, waarbij leukemie is ontdekt. Sabine van Eijk uit De Kwakel heeft jaren in Kenia gewoond en onder andere voor hem gezorgd via de Stichting Kinderen van Timau.

Om Sammy te kunnen helpen, heeft Sabine enkele weken geleden in de krant een oproep gedaan voor sponsoring, zodat Sammy zijn nodige behandelingen kan betalen. De 10-jarige Kim van der Hoorn wilde ook graag helpen. Ze is cupcakes gaan maken en heeft deze voor een vrijwillige bijdrage verkocht. Afgelopen zondag konden de cupcakes opgehaald worden.

In totaal heeft Kim 140 cupcakes gebakken en de verkoop van deze heerlijke ‘taartjes’ heeft het mooie bedrag van 245,50 euro opgeleverd voor Sammy.

Een superactie van de jeugdige bakster. Net als de 10-jarige Kim ook helpen of doneren? Dit kan op rekening, NL93 INGB 0669 4518 00 t.n.v. Sabine van Eijk.