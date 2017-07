Kiki Hagen lijsttrekker D66 De Ronde Venen

De Ronde Venen – Afgelopen woensdag hebben de leden van D66 De Ronde Venen Kiki Hagen opnieuw verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hagen is werkzaam in het basisonderwijs op de obs Piet Mondriaan te Abcoude en studeert daarnaast een master bestuurskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Kiki zegt: “De vorige verkiezingen hebben wij een prachtig resultaat van vijf zetels behaald, komende verkiezingen wil ik graag dit resultaat op zijn minst behouden en een plekje vergaren in de coalitie zodat onze plannen voor de gemeente ook ten uitvoer worden gebracht.”

Voorzitter van het bestuur van de lokale afdeling Gert Jochems laat onze krant weten: “Kiki Hagen heeft laten zien dat zij een uitstekende voorzitter is, inzicht heeft in bestuurlijke processen en het politieke spel goed kent. Die kwaliteiten gecombineerd met haar aanstekelijke enthousiasme en voorliefde voor onze gemeente, maken haar tot een meer dan geschikte lijsttrekker.”

Op de vraag of ook de kandidatenlijst al gevuld is zegt het bestuur: “Er hebben zich al enkele gegadigden gemeld, maar enthousiaste inwoners en leden die onze aanstaande fractie willen verrijken met hun ideeën kunnen zich melden op info@d66derondevenen.nl.”