Kijklessen 3D op de Graankorrel

Kudelstaart – In de week van 1 november, konden ouders zich inschrijven om te komen kijken naar een 3D-les bij hun kind in de klas.

3D-onderwijs houdt in dat de school in haar lessen rekening houdt met de verschillen in leerproces, onderwijsbehoefte en intelligenties. Deze kwaliteiten maken het mogelijk dat je goed kunt functioneren. Op school noemen ze dat: rood leren (praktisch), geel leren (nadenken, waarom je iets leert) of blauw leren (praten met elkaar, ideeën bedenken).

De volgorde van deze kwaliteiten zijn bij ieder kind of volwassene anders. Dat maakt dat de leerkrachten verschillend handelen om de kinderen in eigen tempo en kunnen te laten leren. Op de Graankorrel wordt door deze aanpak rekening met deze verschillen gehouden.

De letter S

Ouders kregen nu de gelegenheid om eens zo’n les bij te wonen. Hoe werkt nu zo’n 3D-les? Bij de kleuters ging een 3D-les over de letter S van storm. In tweetallen mochten de kinderen woorden bedenken waar de letter S in zat. Daarna mochten de kinderen in groepjes op zoek naar dingen waar ze de letter S zagen of in hoorden. Met de i-pad mochten ze daar een foto van maken. Terug in de klas werden alle foto’s bekeken en zongen ze nog een leuk letterlied over de letter S.