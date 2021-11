Kieslijst VVD bekend: Ervaring en vernieuwing

Aalsmeer – De lokale VVD Aalsmeer-Kudelstaart heeft recentelijk unaniem de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Naast lijsttrekker Dirk van der Zwaag staan vertrouwde en ervaren kandidaten in de top tien, maar ook enkele frisse nieuwe kandidaten zijn te vinden bij de VVD. Marjanne Vleghaar, volksvrouw en betrokken bij buurtoverleggen, staat op nummer twee. Oud-politiecommandant Jan Bouwmeester staat op nummer drie en wil een duidelijk geluid op Schiphol blijven voeren.

Sissi, Joost en oude bekende

Sissi Mijwaart, werkzaam en ervaren in de zorg, is de hoogste nieuwkomer op positie vier van de lijst. Erik Abbenhues, ervaren op ruimtelijke ordening, wonen en ondernemen, staat op nummer vijf. Joost de Vries is de tweede hoge nieuwkomer op plaats zes. Joost is ook geen onbekende in Aalsmeer, werkzaam bij De Vries Scheepsbouw en oud-brandweervrijwilliger. Op nummer zeven staat Emile de la Haye, ondernemer en e-commerce specialist. Op nummer acht Chrisje Simon-van Oosterhout, ervaren in communicatie en onder andere gewerkt bij de Verenigde Naties, nu een eigen zaak in interieur. Op nummer negen een oude bekende, Marc Vergoossen, die na vele jaren weer actief wil zijn voor de lokale politiek. Jochem van Leeuwen, niet direct meer verkiesbaar op positie tien, steunt de VVD Aalsmeer-Kudelstaart van harte, maar kiest de komende periode voor zijn eigen onderneming en gezin. Kandidaat Teun Treur sluit de lijst als lijstduwer. Dirk van der Zwaag: ”Met deze lijst kiest de lokale VVD voor ambitie met ervaring en vernieuwing. Het zijn kandidaten die Aalsmeer-Kudelstaart kennen, betrouwbaar zijn en verbinders zijn. Dat is belangrijk, want we moeten het samen doen!”

Kandidaat-wethouder

Al eerder maakte de partij bekend dat Robert van Rijn, twaalf jaar actief voor VVD Aalsmeer-Kudelstaart en woonachtig in Rijsenhout, kandidaat-wethouder voor de VVD is. Van Rijn heeft zich de afgelopen vier jaar verdienstelijk ingezet en de belangen van Aalsmeer goed gediend. Van Rijn komt niet terug in de gemeenteraad, maar wil wel zijn karwei als wethouder in Aalsmeer graag afmaken. Van Rijn: “Met Dirk van der Zwaag. We zijn een goed duo om dat samen te doen. We hebben sowieso een hartstikke goed team met frisse en ervaren kandidaten en ik wil graag nog een periode als wethouder aan de slag.”

Foto: Kandidaat-wethouder Robert van Rijn en VVD-lijsttrekker Dirk van der Zwaag.