Kids College gaat Gi-Ga-Groen

De Ronde Venen – De kinderboekenweek heeft dit jaar als thema: Gi-Ga-Groen. In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. Kids College maakt er een bijzondere kinderboekenweek van. Tijdens de opening van de kinderboekenweek wordt er onder andere een echte kinderboekenmarkt georganiseerd, waarbij de kinderen zelf hun eigen boeken mogen verkopen. En natuurlijk de boeken van hun klasgenoten kunnen overkopen. Ook gaat groep 3 en 4 op bezoek bij een echte kinderboekenwinkel, namelijk bij Mondria. Daar worden ze meegenomen in de wondere wereld van de kinderboeken.

Op 13 oktober is de afsluiting van de kinderboekenweek en dan komt Blik op Hout met een echte boekenmarkt. Tussen 16:30 en 17:30 zijn alle ouders en kinderen welkom om een kinderboek aan te schaffen. Leuk pluspunt; de verkoop van kinderboeken tijdens de boekenmarkt helpt Kids College weer met uitbreiding van de schoolbibliotheek.

Spaaractie

Kids College doet dit jaar mee met een spaaractie bij Mondria in Mijdrecht. Vanaf woensdag 5 oktober tot zondag 30 oktober kunnen de bonnetjes van gekochte kinderboeken ingeleverd worden in de doos van Kids College (bij Mondria). Kids College ontvangt een bijdrage van het totaalbedrag om nieuwe kinderboeken te kopen voor de schoolbibliotheek. Zij hopen dat er veel boeken gekocht worden in deze periode, zodat zij onze schoolbieb kunnen uitbreiden! Deze actie loopt gedurende de hele herfstvakantie. Opa’s, oma’s, broers, zussen, buren, tantes en ooms, jullie kunnen hier dus ook aan mee doen. Willen jullie de school helpen en jullie bonnetjes in de doos doen? Zij laten uiteraard weten hoe dit afloopt.