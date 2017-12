Kerstweekend en bijna laatste werkdag

Aalsmeer – De kerstvakantie is begonnen. De kinderen hebben lekker vrij en voor wie dit jaar nog moet werken, wacht een korte week. En dan is het vrijdag 29 december, de dag van een uniek Aalsmeers samenzijn. Een drankje doen in een horecagelegenheid oftewel de ‘laatste werkdag’. Deze wordt ieder jaar weer groots gevierd. Alle cafés en restaurants in de gemeente stromen vol en wie er niet meer in kan, gaat geduldig in de rij staan wachten tot er wel plaats in.

Extra ruimte en livemuziek

Natuurlijk heet de horeca alle bezoekers van harte welkom en een groot aantal van hen presenteert allerlei extraatjes. Vleghaar in de Chrysantenstraat is vrijdag voor de laatste werkdag dubbel zo groot dankzij de tent die naast de lunchroom wordt gebouwd. Vleghaar is open vanaf 14.00 uur. Centennial aan de Oosteinderweg 243 opent voor dit treffen zelfs al om 11.00 uur de deuren. Aangeraden wordt op de fiets te komen en, heel handig, het hotel en restaurant biedt een thuisbrengservice. Café Sportzicht in de Sportlaan luistert de laatste werkdag viering op met livemuziek. Zanger Stef en zanger Edo komen optreden. Het café is vrijdag open vanaf 10.00 uur, het ‘echte feest’ is vanaf 15.00 uur. Veel plezier allemaal tijdens de laatste werkdag viering. Ps: Doe rustig met alcohol.

Diverse bands en artiesten

Livemuziek is er overigens dit weekend voor de kerstdagen ook volop in Aalsmeer. Café Sportzicht trakteert zaterdag 23 december op een optreden van Mr. Boogie Woogie & The Blisters. Swingende boogie, woogie en rock and roll. Vanaf 21.00 uur start de band en de toegang is gratis. Ook café Joppe in de Weteringstraat biedt zaterdag livemuziek. De band Tarn House Renegades gaat het publiek laten swingen op retro blues en rauwe rock. Aanvang is vanaf 21.30 uur en de toegang is gratis.

En dan is er nog het feest in Studio’s Aalsmeer van de Stichting Feestweek Aalsmeer, de No Joke Christmas Edition met een keur aan artiesten, waaronder Tino Martin, Berget Lewis en de Kudelstaartse Rick van der Kroon. The Big Apple en Downtown gaan open om 20.30 uur en het feest duurt tot 03.00 uur. Laatste kaarten via www.no-joke.nl. Op zondag 24 december viert The Shack in Oude Meer alvast kerst met een X-Mas optreden van de Hucksters. Rockcovers van de jaren zestig tot negentig brengt dit vijftal vanaf 21.00 uur. Fijn weekend en prettige kerstdagen!

Foto: www.kicksfotos.nl. Laatste werkdag in 2016.