Kerst(liedjes) in Centrum van Aalsmeer

Aalsmeer – Om inwoners blij te maken en fijne kerstdagen toe te wensen, is groep 7 van OBS Samen Een op woensdag 15 december het centrum in gegaan. Daar hebben zij op meerdere plekken het winkelend publiek toegezongen. In verschillende talen nog wel: Feliz Navidad, Merry Christmas en Joyeux a Noël.

Kerstshopping

En dit weekend klinkt weer gezellige muziek in het Centrum. De ondernemers organiseren zaterdag 18 en zondag 19 december een Kerstshopping weekend. Zaterdagmiddag loopt er een vrolijke Charles Dickens band door de winkelstraten en er worden cadeautjes uitgedeeld aan het winkelend publiek.

Spaaractie

Ook wordt een klant van de zegelspaaractie van Aalsmeer Centrum (duurt tot eind december) getrakteerd. Voor de spaaractie krijgen klanten bij ieder bestede 10 euro een stickertje en bij tien stickers is de spaarkaart vol en kan ingeleverd worden bij de deelnemende ondernemers. In januari worden de winnaars getrokken. Er zijn vele leuke prijzen te winnen, waaronder een shoptegoed van liefst 250 euro.

Om de drukte een beetje te spreiden zijn veel ondernemers zondagmiddag extra open. Check www.aalsmeercentrum.nl voor het complete overzicht.