Kerstboompjes voor het Johannes Hospitium

De Ronde Venen – Traditioneel komt een afvaardiging van leerlingen van alle groepen van de buur’school Willespoort van het Johannes Hospitium, voordat ze met vakantie gaan, kerstboompjes brengen. Prachtig opgetuigd met eigengemaakte versiering. Ware kunstwerken!

Hoewel het wel wat anders ging dan andere jaren i.v.m. de Coronamaatregelen was het enthousiasme bij het aanbieden van de boompjes er niet minder om . Een van de bewoners kwam zelf naar buiten om het boompje in ontvangst te nemen en even mee op de foto te gaan. De andere boompjes werden voor de buitendeuren van de kamers gezet. Daarna was er nog limonade met wat lekkers voor de kinderen, niet in het hospice, maar buiten in de tuin onder het afdak.

Namens de bewoners van het Johannes Hospitium: dankjewel jongens en meisjes en een prettige Kerstvakantie!