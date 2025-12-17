De Kwakel – Het Amstelveense AdHockoor is na het succesvolle concert van 19 oktober direct begonnen met het nieuwe programma voor hun kerstconcert. Voor het eerst zal dit plaatsvinden in Gasterij De Kwakel, Vuurlijn 78, zondag 21 december om 14.30 uur. Entree 17,50 euro, inclusief een hapje en een drankje. Een prachtige en sfeervolle accommodatie die de kerstsfeer zeker ten goede komt.

Het koor wordt op piano begeleid door Els Verlaan. Ook accordeonvereniging De Concertina’s nemen een deel van het programma voor hun rekening en zullen deels het koor begeleiden. Het geheel staat onder leiding van dirigente Elly Meekel.

Kaarten aan de zaal/reserveren bij: ritameerebruinsma@gmail.com of margokroezen@casema.nl.

Op de foto: Kerst met het AdHoc koor in Gasterij De Kwakel. Foto: aangeleverd.