KernGezond gerestyled in Wilnis

Wilnis – Binnenkort opent KernGezond aan de Dorpsstraat 65 in Wilnis officieel haar gerestylede vestiging. Een plek waar iedereen welkom is om aan gezondheid en vitaliteit te werken, met professionele begeleiding en persoonlijke aandacht.

In Wilnis kunnen inwoners terecht voor fysiotherapie en diverse beweegprogramma’s, die aansluiten bij verschillende behoeften en doelen. Zo is er ruimte om zelfstandig te trainen in een kleinschalige fitnesszaal of deel te nemen aan begeleide groepslessen. Ook voor wie liever in een kleinere setting sport, is er begeleiding van een personal trainer mogelijk. Hiermee biedt KernGezond niet alleen ondersteuning bij herstel en blessurepreventie, maar ook de mogelijkheid om actief en fit te blijven – altijd met deskundige begeleiding.

Openingsweken

In de eerste weken na de opening organiseert KernGezond van 20 tot en met 24 mei opnieuw een kennismakingsweek. Inwoners kunnen dan met een gratis dagpas de locatie en faciliteiten ontdekken. Bezoekers krijgen daarbij indien gewenst uitleg over het gebruik van de fitnessapparatuur. Ook worden er op meerdere momenten workshops gegeven. Bijvoorbeeld over fit blijven na je vijftigste.

Samenwerking met lokale partners

Naast de eigen diensten gaat KernGezond in Wilnis ook de samenwerking aan met gespecialiseerde partners om de zorg compleet te maken. Zo zullen Ergotherapie Rozemarijn en ook orthomoleculair diëtist Ria Bouwhuis gevestigd zijn in het pand. Dit maakt de locatie een veelzijdig gezondheidscentrum waar inwoners met uiteenlopende hulpvragen terecht kunnen.

Met deze uitbreiding wil KernGezond bijdragen aan een vitaler Wilnis door bewegen niet alleen mogelijk, maar ook leuk en verantwoord te maken.

In Wilnis kunnen inwoners terecht voor fysiotherapie en diverse beweegprogramma’s. Foto: KernGezond.