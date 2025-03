Keezen in De Kwakel

De Kwakel – Afgelopen zaterdag was het gezellig druk bij keezen in Dorpshuis De Quakel. Veertien tafels waren gevuld met 28 enthousiaste teams, die streden om de envelopjes. Keezen is een bordspel dat Mens-erger-je-niet en kaarten combineert, waarbij strategie belangrijker is dan geluk.

De eerste plaats ging naar De Doorzetters. Dat Ger en Joyce echte doorzetters zijn, bleek wel uit de eindscore: 2720 punten. Tweede werden de Old Ladies, 2590 punten haalden de dames Jannie en Riet keurig binnen. Als derde kregen Aad en Henk ook een leuk envelopje, met 2510 punten scoorden ze met de Keezzz Boyss. De poedelprijs was dit keer voor De Kouwenhoventjes, met slechts 1550 punten konden Katie en Wendy mee naar huis nemen. Dit jaar was er ook een prijs voor de origineelste naam. ‘Just In Keez’ van Gaby en René kreeg de meeste stemmen van het verpleegkundig team van het Ziekenhuis Amstellland. Het volgende Keez-toernooi is in het najaar van dit jaar, de datum volgt. Vrijdag 11 april staat er een gezellige paaasbingo op het programma.

Op de foto: Bij keezen is strategie belangrijker dan geluk. Foto: aangeleverd.