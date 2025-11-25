De Kwakel – Keezen, wat is dat eigenlijk? Het populaire bordspel is een kruising tussen Mens-erger-je-niet en kaarten. Spelers proberen hun pionnen zo snel mogelijk ‘thuis’ te krijgen, maar met tactiek en een beetje geluk kun je tegenstanders flink dwarszitten. Het spel is vooral geliefd in dorpen en verenigingen vanwege de gezelligheid en het competitie-element.

Het Dorpshuis in De Kwakel stond zaterdag 22 november bol van de spanning tijdens het eerste Keez-toernooi van het seizoen. Het activiteitencomité verwelkomde maar liefst 24 teams, elk met een creatieve naam, voor een avond vol spelplezier.

Klokslag 20.00 uur klonk het startsein. Na de eerste ronde leek het een gelopen race: Gaby en Gina van Piece of Keez pakten de koppositie met 1.000 punten, gevolgd door de Powergirls (Elize en Paula) en de Kamikaze Keezerins (Rebecca en Sandra). In ronde twee deden Gaby en Gina er nog een schepje bovenop met een topscore van 1.070 punten, waardoor hun voorsprong groeide.

Onverwachte spanning

Maar na een korte pauze en een hapje uit de Dorpshuis-keuken kwam er onverwachte spanning. Het team Opbouwende Spanning van Roel en Dennis leverde als laatste hun scorelijst in en toen de jury klaar was met rekenen, bleek alles anders: zij pakten met 2.560 punten de winst, slechts 30 punten meer dan Bier en Wijn (Dennis en Monique). Piece of Keez moest genoegen nemen met plek drie.

De troostprijs ging naar Kings of Keez (Arjan en Jos), die met 1.130 punten hun inleg terugkregen en een nieuwe kans op 24 januari wanneer het volgende toernooi plaatsvindt. Inschrijven kan vanaf 13 december, direct na de bingoavond in het Dorpshuis.

Keez-toernooi zorgt voor spanning in De Kwakel. Foto: aangeleverd.