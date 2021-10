Kees en Elly van Es 60 jaar getrouwd

Abcoude – Kees en Elly van Es – Donder uit Abcoude waren donderdag 14 oktober 60 jaar getrouwd. Burgemeester Maarten Divendal ging bij het diamantenbruidspaar op bezoek om hen te feliciteren. De vonk tussen Kees en Elly sloeg over tijdens een zeilweekend zo’n 62 jaar geleden. Bijzonder omdat beiden geen zeilers waren en Elly zelfs min of meer ‘stiekem’ met een vriendin was meegegaan. Als door het lot bepaalt kwamen zij op die zondag toevallig in dezelfde boot terecht. Dat leidde twee jaar later tot een huwelijk en het betrekken van een nieuwbouwwoning in Abcoude. Zij zijn later nog twee keer binnen Abcoude verhuist naar een volgende nieuw opgeleverde woning. Eerst wat ruimer voor het opgroeiende gezin, later weer wat kleiner toen iedereen was uitgevlogen.

Hun drie dochters en één zoon trokken ver weg naar het buitenland, om op het moment dat daar de kinderen in beeld begonnen te komen één voor één weer terug te keren naar Abcoude. Zo is het huis van Elly en Kees inmiddels een zoete inval, niet alleen voor de kinderen en partners, maar als vanzelfsprekend ook voor de 10 kleinkinderen.

Het geluk dat Elly en Kees vinden in hun eigen gezin, stimuleert hen om bij te dragen aan het welzijn van veel andere mensen in Abcoude. Elly is actief geweest bij diverse sportverenigingen (tennis en hockey) en betrokken bij de start van de Voedselbank in Abcoude. Verder organiseren zij activiteiten voor jonge senioren, gezellige momenten waardoor mensen anderen blijven ontmoeten en daardoor volop in het leven blijven staan. De jonge senioren worden vanzelf wat ouder. Dat geldt ook voor Elly en Kees, maar zij hopen nog jaren actief te kunnen zijn samen en voor andere ouder wordende inwoners van Abcoude.