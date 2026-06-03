KDO Voetbalselectie verzekerd van lokale steun

De Kwakel – Recentelijk tekende KDO een nieuwe vierjarige sponsorovereenkomst voor haar voetbalselectie. Net als vier jaar geleden gebeurt dat opnieuw met zeven betrokken Kwakelse ondernemers.

Maar liefst vijf huidige selectie sponsoren verlengden hun overeenkomst en dankzij de enthousiaste sponsorcommissie werden daarnaast twee nieuwe lokale ondernemers aan de selectie verbonden. Hierdoor worden het eerste en tweede elftal vanaf komend seizoen volledig in het nieuw gestoken.

Met deze samenwerking verbinden de sponsoren zich voor de komende vier seizoenen aan de selectie van KDO. De club is trots op de groeiende betrokkenheid van lokale ondernemers, die op verschillende manieren bijdragen aan de vereniging en het voetbal in De Kwakel blijven ondersteunen.

Op de foto: KDO-voetbalvoorzitter Martin de Roij en KDO-voorzitter Andy Verstelle proostten samen met de sponsoren Silvan Reijnen (Beagley Copperman), Dennis Rijnbeek (Plexus Fysiotherapie), Eugene Bleekemolen (Geneus), Matthijs van der Knaap (Gasterij De Kwakel), Remco van Scheppingen (Sanidrome Van Scheppingen), Fred Smits (Fred Makelaardij) en Guus Kooyman (Kooyman) op de nieuwe samenwerking. Foto: aangeleverd.