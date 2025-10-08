De Kwakel – De voetballers van KDO JO13-1 speelden zaterdag 4 oktober een beslissende wedstrijd om het periodekampioenschap tegen CSW JO13-2, op dat moment nummer twee in de stand. De omstandigheden waren herfstachtig: veel wind, maar precies tussen de buien door een zonnetje.

In de rust keek KDO nog tegen een 1-2 achterstand aan, maar na een stevige peptalk van de coach draaide het team de wedstrijd volledig om. Met strijdlust en goed samenspel werd het uiteindelijk 4-2 voor KDO. Een geweldige teamprestatie en daarmee is KDO JO13-1 periode-kampioen van de eerste fase.

Op de foto: KDO JO13-1 periodekampioen eerste fase. Foto: aangeleverd.