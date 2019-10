KDO JO11-1 KAMPIOEN BEKER COMPETITIE

De jongens KDO JO11-1 hebben afgelopen zaterdag hun laatste wedstrijd gespeeld in de Beker Competitie. In totaal hebben ze 7 wedstrijden gespeeld en alle 7 gewonnen met een fantastisch doelsaldo van 61 doelpunten. De wedstrijd tegen de nr. 2, NFC, was heel erg spannend. De jongens waren best een beetje nerveus want hadden de grote beker al in het vizier. Uiteindelijk na een hele spannende wedstrijd met 0-1 voor de rust wisten ze toch te winnen van NFC met 2-1. Het is een hele nieuwe samenstelling van het team en de jongens zijn stuk voor stuk allemaal fanatiek en jagen goed de bal na. Ze zijn super trots op hun overwinning!

Op de foto van links naar recht beginnende onder:

Mats van Venendaal, Joep den Haan, Santi van Kessel, Mees Martens en Noud Schalkwijk.

Links boven: Renzo van der Veen, Eno Plasmeijer, Levi Redegeld, Jelle van Roij en Koen Burggraaf