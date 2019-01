KDO in actie voor KWF!

De Kwakel – Rondom de wedstrijd KDO – Altior van zondag 27 januari a.s., wil de selectie geld gaan inzamelen voor KWF Kankerbestrijding. Om de opbrengst zo hoog mogelijk te laten worden, organiseert KDO een spraakmakende loterij in de kantine van KDO. Voorafgaand aan de wedstrijd gaat de selectie er alles aan doen om zoveel mogelijk loten (€ 1,- per stuk) te verkopen. Na afloop van de wedstrijd (rond 16:15 uur) zullen de winnende lotnummers in de kantine bekend worden gemaakt, waarna de trotse prijswinnaars direct zijn of haar prijs kan ophalenDiverse bedrijven hebben al een product of dienst beschikbaar gesteld t.b.v. de loterij. O.a een herenhorloge, autowasbonnen, sweaters, opgemaakte plantenbakken, koffiepakketten, poldersporten voor groepen, et cetera. U kunt als bedrijf en/of particulier nog steeds prijzen / geldbedragen doneren, zodat de organisatie onder aan de streep zoveel mogelijk geld overhoudt voor KWF. Interesse? Stuur dan een e-mail naar sponsor@kdo.nl of doneer via de actie site van KWF op de pagina van KDO.

Lot

Het allerbelangrijkste van deze loterij blijft echter dat u per lot een bijdrage levert aan KWF Kankerbestrijding. KWF Kankerbestrijding is een Nederlandse stichting die zich inzet voor bestrijding van kanker door middel van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiënten ondersteuning en fondsenwerving. Dat gebeurt samen met vrijwilligers, donateurs, patiënten, artsen en onderzoekers. Dus u bent op 27 januari van harte welkom op het sportpark van KDO om een leuke wedstrijd te zien, of Feyenoord- Ajax te bekijken op één van de grote schermen in de kantine en natuurlijk veel loten te kopen.



Een speciale dank vanuit KDO gaat uit naar onze hoofdsponsor Genefar. Zij hebben de selectie van KDO de ruimte geven om KWF in Actie op de shirts te zetten.