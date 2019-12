KDO en trainer Raymond de Jong uit elkaar

De Kwakel – Op dinsdag 3 december jl. zijn het veldvoetbalbestuur van KDO en hoofdtrainer Raymond de Jong overeengekomen om de samenwerking na dit seizoen te beëindigen. Na overleg met de spelersgroep en de staf is er besloten om de vruchtbare relatie met de 51-jarige Kwakelaar beëindigen. Raymond is nu bezig aan zijn negende seizoen op rij als oefenmeester bij de Kwakelse voetbalselectie, een unicum in de geschiedenis van KDO.

Onder leiding van Raymond de Jong zijn erin de afgelopen seizoenen vele sportieve successen geboekt in De Kwakel. In zijn eerste bewogen seizoen als coach promoveerden de Kwakelaars via de nacompetitie gelijk naar de 3e klasse. Bewogen door het tragische overlijden van speler Jochem Kok, waarin Raymond de leiding nam en zijn spelersgroep begeleidde met dit verwerking van het zware verlies. In het daaropvolgende seizoen degradeerde KDO (wederom via de nacompetitie) naar de vierde klasse. In het seizoen 2013-2014 werd de Kwakelse selectie vervolgens kampioen in de 4e klasse F, na een nek aan nek race met Zuidoost United.

Promotie

In de derde klasse C West 1 kon KDO, na deze promotie, twee seizoenen op rij omschreven worden als een stabiele middenmoter. In het seizoen 2016-2017 werden de Kwakelaars overgeplaatst naar de 3e klasse A van West 2. In deze competitie werd KDO overtuigend kampioen met een voorsprong van zeven punten op Alphen. Als debutant in een sterke tweede klasse C eindigde de selectie van Raymond met vijfendertig punten op de negende plaats. Vorig seizoen liep KDO, op de laatste speeldag, op t nippertje een promotieplek voor de nacompetitie mis. In het huidige seizoen kenden de Kwakelaars een moeizame start na de terugkeer in West 1, waarin de eerste vier wedstrijden werden verloren. Hierna volgde al snel een ommekeer door in zes wedstrijden dertien punten te pakken. Op het moment van schrijven staat KDO op een gedeelde achtste plaats op de ranglijst.

Raymond de Jong traint de selectie door middel van het periodisering systeem, waardoor alle trainingen gestructureerd worden opgebouwd gedurende het seizoen. Dit in combinatie met zijn goede contactuele eigenschappen, fanatisme plus tactisch en technisch inzicht, heeft dit ertoe geleid dat er goede resultaten zijn neergezet door de Kwakelse selectie. Het vertoonde spel, de ruimte voor teambuildingsactiviteiten en positieve sfeer binnen de gehele selectie zijn daarnaast belangrijke pré`s voor de huidige trainer. Daarnaast heeft de enthousiaste trainer aantoonbaar jeugdige selectiespelers beter gemaakt in de afgelopen seizoenen.

Toch nieuw

Toch heeft KDO besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer voor het eerste elftal.

Na negen seizoenen op rij heeft een gedeelte van de spelersgroep behoefte aan een nieuwe prikkel/ander gezicht voor de groep. Hierbij zal het een enorme uitdaging worden om een geschikte opvolger voor Raymond te vinden, maar toch is er in De Kwakel voldoende hoop dat dit gaat lukken. Bovenstaande in ogenschouw genomen, hebben de trainer, de spelers en het bestuur er alle vertrouwen in dat in de huidige positie in de middenmoot van de tweede klasse minimaal gecontinueerd zal worden.