De Kwakel – Het A1-handbalteam van KDO heeft een droom: in april meedoen aan een internationaal toernooi. Zo’n avontuur vraagt niet alleen talent en inzet, maar ook financiële steun. Daarom komen de speelsters deze kerst met een creatieve actie die sfeer brengt en een goed doel dient.

Feestelijk pronkstuk

Voor 25 euro komen twee enthousiaste handbalsters langs om een kerstboom thuis, op kantoor of bij een bedrijf om te toveren tot een feestelijk pronkstuk. Wel even zelf zorgen voor de kerstboom en de versiering, KDO A1 doet de rest en zorgen ervoor, dat de kerstboom er prachtig bijstaat.

Unieke kans

De volledige opbrengst gaat naar een internationaal toernooi, waar KDO A1 zich wil meten met teams uit heel Europa. “Dit is voor ons een unieke kans om ervaring op te doen en KDO internationaal op de kaart te zetten”, vertellen de speelsters. “Met deze actie hopen we niet alleen geld op te halen, maar ook te laten zien hoe sterk de band is tussen onze club en de gemeenschap.”

Meedoen? Stuur een WhatsApp-bericht naar 06 – 8377 1973 en maak een afspraak.

Op de foto: KDO A1 brengt kerstmagie en sportieve ambitie samen. Foto: aangeleverd.