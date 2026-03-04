KCA Jazz met Carmen Gomes INC in Bacchus

Aalsmeer – Op zaterdagavond 7 maart komt Carmen Gomes INC optreden bij KCA Jazz in het knusse Café Bacchus. Er wordt getrakteerd op muziek door vier topmuzikanten: jazzzangeres Carmen Gomes, gitarist Folker Tettero, bassist Peter Bjørnild en drummer Bert Kamsteeg.

Of ze nu jazz, blues, soulful of met funk invloeden spelen, het viertal heeft lang geleden ontdekt dat die kleine variaties zorgen dat muziek nooit gaat vervelen en dat het iedere avond weer een uitdaging is om te spelen. Steunend op de akkoorden van haar band kan de stem van Gomes kreunen, grommen en uithalen, oprecht, uitdagend en meeslepend, vol passie en energie.

Kortom: een avond voor iedere muziekliefhebber, om van te genieten. Het concert begint zaterdag om 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur, en kaartjes zijn verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt, via de KCA Ticketshop.

Foto: Carmen Gomes INC komt optreden in Bacchus. Foto: Nico van Ast

