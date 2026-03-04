KCA Cabaret: Kees van Amstel filosofeert er op los

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – “Ik sta op het kleinste podium, maar ben tóch in de grote zaal geboekt!” Een verrukte uitspraak van cabaretier Kees van Amstel, die zaterdagavond 28 februari in het ‘grote’ Bacchus de lachers op zijn hand kreeg. KCA schoot met Van Amstel een schot in de roos want het was een uitverkocht huis. De teksten van de cabaretier, die ook als leraar voor de klas staat, gaan deze show over zijn nieuwe rol als vader en over school. Overzichtelijk, laagdrempelig en heel herkenbaar. Vaak gebruiken cabaretiers hun eigen leven als inspiratie voor hun voorstelling en zo’n ‘eigen’ verhaal maakt het zeer de moeite waard om naar te luisteren. Zeker met de gevatte grappen van Van Amstel. Dat hij op latere leeftijd (59) vader is geworden en dat nog aan zijn oude vader ‘moet’ vertellen is slechts één van de grappen die er over (laat) ouderschap zijn te maken. “Nee, het is geen tweede leg, ik ben nu pas vader!” Sowieso doen de generatiekloof-grappen het goed.

Soms is zijn verhaal om bij weg te zwijmelen, zoals de kennismaking met zijn jongere vriendin. “In een heel klein Fries kerkje, in het bos, trok ze me mee en daar stond een gedekte tafel en klonk mijn favoriete muziek!” Via Instagramberichtjes wist zij zijn hart te veroveren. “Kan toch niet waar zijn, ik met mijn kale hoofd en zoveel jaar ouder”, twijfelde Van Amstel, maar hij zal haar ongetwijfeld met vele grappen het hof hebben gemaakt. Of anders met gefilosofeer, want daar blijkt Van Amstel goed in te zijn. Hij gebruikt er wel de bekende theezakjes-spreuken voor. Hij deelde er een aantal met de zaal zaterdag. Eerst klonken die nog heel aannemelijk, zoals ‘Waar ga jij heen om na te denken?’ Maar al gauw ging het scheef: ‘Wat vind je nu eigenlijk écht van degene die naast je zit?’

Met zijn leerlingen gaat het ook wel eens scheef. De tijden zijn veranderd… Grapjes maken in de klas, daar moet je erg mee uitkijken. Voor je het weet sta je bij de directeur om het uit te leggen. Maar hij blijkt ook een hart van goud te hebben. Op wintersport met zijn klas doet hij er alles aan om de zeer ‘flinke’ (“zeg vooral niet dik!”) scholiere van een skivakantie te laten genieten. Pesten is not-done en zij hoort er gewoon bij. Hoe leuk is het dat juist dit meisje korte metten maakt met een stel vervelende Duitse studenten; ze skiet ze gewoon plat! Van Amstel kan het prachtig vertellen, je ziet het voor je. Dat maakt zijn show ‘Dit gaat allemaal van jullie eigen tijd af’ een succes!

Foto: Kees van Amstel tijdens ‘Dit gaat allemaal van jullie eigen tijd af’. Foto: JvdZ