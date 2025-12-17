Kandidatenlijst VVD bekend, wethouder lijsttrekker

Aalsmeer – De VVD Aalsmeer Kudelstaart presenteert met trots haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. In totaal staan er 19 kandidaten op. Naast de unaniem gekozen lijsttrekker en huidig wethouder Sven Spaargaren is er een mix aan kandidaten met ervaring, nieuw talent en die lokaal betrokken zijn. Met een achtergrond uit het bedrijfsleven, ondernemer en lokaal bestuur. Er is ook gekeken uit welke wijken de kandidaten komen, zodat iedere wijk vertegenwoordigd is. De VVD Aalsmeer Kudelstaart heeft als slogan: ‘Trots op Aalsmeer, groos op Kudelstaart!’

Sven Spaargaren: “We hebben twee fantastisch mooie dorpen en een hele mooie lijst met kandidaten uit verschillende wijken die een zelfstandig Aalsmeer en Kudelstaart nog mooier, veiliger en sterker willen maken!”

Met deze kandidatenlijst gaat VVD Aalsmeer Kudelstaart de verkiezingen in: 1. Sven Spaargaren, 2. Sissi Mijwaart, 3. Marjanne Vleghaar, 4. Laurie van der Horst, 5. Jeroen Struiksma, 6. Joost de Vries, 7. Marco Koehler, 8. Erik Abbenhues, 9. Thijs Boer, 10. Anne-Maria Giannattasia. Het verkiezingsprogramma zal op een later tijdstip bekend worden gemaakt.