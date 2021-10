    Kandidatenlijst Ronde Venen Belang  

De Ronde Venen – Donderdag 7 oktober j.l. hebben de leden van Ronde Venen Belang op voordracht van het bestuur de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 vastgesteld. Ronde Venen Belang heeft voor de komende gemeenteraadsverkiezingen het doel om de grootste partij in de raad te worden. Met tien kandidaten is er in ieder geval genoeg kwaliteit aanwezig. Ronde Venen Belang presenteert een lijst vol met ervaring en nieuw talent. Hier volgen de eerste vijf en de lijstduwer. De kandidaten:



Maarten van der Greft is al eerder benoemd als lijsttrekker. Maarten (34) is raadslid en op dit moment is Maarten fractievoorzitter in de gemeenteraad. Maarten woont samen met zijn vrouw in Mijdrecht, is werkzaam als docent op het Veenlanden College in Mijdrecht en medeorganisator van het Vogelvrij Festival.



Op nummer twee staat Yvonne van den Heerik. Yvonne (68) is voormalig wethouder en op dit moment raadslid. Yvonne woont in Abcoude en is van huis uit juriste. Yvonne wordt geroemd vanwege haar kennis en is het juridische geweten van de partij en de gemeenteraad.



Nieuwkomer Marcelle Buitendam staat op plek drie. Marcelle (44) woont met haar twee zoons in Vinkeveen. In het dagelijks leven is zij vaksbondsbestuurder en werkt zij bij de vakbond FNV. Marcelle heeft politieke ervaring en met haar brede kennis en scherpe blik maakt zij complexe zaken een stuk eenvoudiger. Haar toegankelijkheid en nuchtere houding voor logische uitvoerbaarheid, kunnen wij goed gebruiken in de gemeente.



Erik de Haan (51), zittend raadslid, staat op nummer vier op de kandidatenlijst. Zijn drie kinderen zijn hier opgegroeid en hij is medeoprichter van twee in de Ronde Venen gevestigde bedrijven. Erik woont in Wilnis en is op dit moment werkzaam als consultant. Naast zijn politieke betrokkenheid kennen inwoners Erik vast en zeker vanwege zijn inbreng in de gemeenteraad als financieel specialist.



Gert Luijer (63) staat op de vijfde plaats van de kandidatenlijst. Gert woont in Vinkeveen en werkt als risico-adviseur bij het UWV. Gert is op dit moment fractieassistent en draait achter de schermen al volop mee. Gert zijn aandacht gaat uit naar het sociaal domein. .



Anco Goldhoorn

Zittend raadslid en voormalig wethouder Anco Goldhoorn werd door de ledenvergadering unaniem benoemd tot lijstduwer. Voorzitter JaapJan Bulthuis spreekt zijn waardering uit: “Anco heeft aangegeven na deze periode te willen stoppen als gemeenteraadslid. Wij vinden het jammer dat hij niet door wil gaan, maar respecteren zijn besluit. Anco wil niet verkozen worden, maar hij geeft hiermee aan dat hij de lijst en partij volop steunt en er figuurlijk een duwtje aan wil geven.” RVB presenteert tien kandidaten waarbij bij een goede verkiezingsuitslag hopelijk zoveel mogelijk kandidaten in de gemeenteraad komen. “Ronde Venen Belang heeft een hoog ambitieniveau om de komende raadsperiode een beter lokaal beleid neer te zetten. Ronde Venen Belang is een echte inwonerspartij waarbij de inwoner centraal staat.” Aldus een trotse lijsttrekker Maarten van der Greft.

Maarten vervolgt: “Onze manier van politiek bedrijven is van de nuchtere soort. RVB is niet links, niet rechts, maar een echte lokale partij die met oplossingsgerichte “ombudspolitiek” opkomt voor de belangen van de eigen inwoners. Wij kiezen vanuit gezond verstand en stellen daarbij één kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor onze inwoners? Wij laten ons niet leiden door landelijk aangestuurde partijpolitiek, wij staan het liefst in de straat of buurt om te luisteren naar wat er beter kan. Jij mag het zeggen in de praktijk!”. Binnenkort presenteert RVB ook het verkiezingsprogramma waarmee de partij verkiezingen in gaat